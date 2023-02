Juve, attenzione al gol dell’ex: la Salernitana si affida a Nicolussi Caviglia

Nel gioco del calcio ci sono delle regole non scritte ma sempre valide. Una di queste è quella del famoso " gol dell'ex ": un calciatore che gioca contro una sua ex squadra segna. Questa sera, quindi, la Juve contro la Salernitana dovrà prestare particolare attenzione al giovane Nicolussi Caviglia . Dal suo arrivo a Salerno a gennaio 2023 il giovane centrocampista italiano ha convinto tutti: per lui già 4 presenze su 4 e un gol.

In conferenza stampa Allegri ha detto: " Nicolussi Caviglia è stato sfortunato : ha avuto un problema la ginocchio, non riusciva a rientrare. Siccome è un ragazzo caratteriale oltre che bravo a giocare a calcio sono molto contento, sta dimostrando il suo valore ".

Ma i bianconeri negli ultimi anni stanno sfornando tanti giovani talenti: "Tutto questo è una dimostrazione del fatto che la Juve ha lavorato bene a livello del settore giovanile. Ci sono tanti giocatori: Nicolussi Caviglia, De Winter, Ranocchia, Rovella, Iling, Miretti, Fagioli, Soulé; ci sono dei ragazzi che hanno giocato con noi come Barrenechea, Barbieri, un 2005 come Huijsen che sta giocando con l'Under 23 e ci sono altri ragazzi giovani del 2005 e 2006. Vanno messi piano piano, è possibile che magarifracinque anni questi giocatori, non tutti, facciano parte in pianta stabile della Juventus".