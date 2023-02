Juve, lotta scudetto? Allegri: “Dobbiamo raggiungere la salvezza”

Con 23 punti in classifica la Juve non può più permettersi di pensare alla lotta scudetto, un sogno ormai irrealizzabile. I bianconeri possono al massimo sperare di andare in Conference League, ma prima sarà necessario raggiungere la salvezza. Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima della partita contro la Salernitana l'ha detto chiaramente: " Ora dobbiamo raggiungere quella davanti a noi e scalare piano piano. Domani bisogna vincere perché nelle ultime tre di campionato abbiamo fatto solo un punto, bisogna riprendere il cammino".

" Il dato di fatto è che ci sono stati tolti 15 punti e quindi ne abbiamo 23 punti - ha continuato. Noi dobbiamo raggiungere i 40 punti che sono quelli della salvezza, mi viene da ridere ma è così . Il primo obiettivo è prendere chi ci sta davanti e poi andare a scalare in avanti. Riuscendo a fare così sicuramente vinceremo delle partite, questo bisogna fare. Ci consente di tenere alta l'attenzione per quando giocheremo nelle coppe".

La partita contro la squadra di Nicola sarà quindi uno scontro diretto: "È un obiettivo, che è diverso. La Salernitana ha due punti meno di noi e quindi è un obiettivo, la dodicesima non so quanto sia su ma il nostro obiettivo è prendere quella di sopra. Questo ci permette di pensare un passo alla volta, e migliorare tutti i giorni in campo in allenamento sotto il piano offensivo e difensivo. Non abbiamo altra scelta, è un nostro obiettivo".