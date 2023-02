Salernitana-Juventus, i numeri sulla sfida dell’Arechi

Questa sera la squadra di Allegri sarà impegnata all'Arechi contro la Salernitana . Ecco le statistiche sulla sfida, fornite dal sito ufficiale della Juventus . Il focus: "Sfida tra la squadra che ha subito più gol su azione in questa Serie A ( Salernitana , 30) e la seconda che ne ha incassati meno in questa graduatoria ( Juventus , 13 - più solo della Lazio a quota 10).

La Juventus , insieme al Napoli, è la formazione che ha effettuato più conclusioni nello specchio nel 2023 in Serie A ( 30 ), mentre la Salernitana è quella che ne ha incassate di più nel periodo ( 40 ); inoltre i campani sono la formazione che ha subito più gol nell’anno solare nella massima serie ( 14 , come il Milan) e subito dietro la Juventus (10).

La Juventus nel 2023 gioca in modo diverso rispetto alla prima parte di stagione in Serie A, infatti prima del Mondiale era 12ª per interruzione alta degli avversari con una media di 12.8 a partita, mentre da inizio 2023 è terza (79, media di 15.8 a match) dietro solo a Lecce (89) e Spezia (92) in campionato.