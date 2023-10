Sacchi: “Milan-Juve? I rossoneri sono più forti, Allegri difenderà in 11”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del match tra Milan e Juve: "I rossoneri sono più forti"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del match tra Milan e Juve: "I più forti sono i rossoneri, molto nella partita dipenderà dal Milan. Se è un collettivo, deve giocare da collettivo: in quel caso metterà in difficoltà la Juventus, perché sappiamo già che la Juventus non riuscirà a giocare da collettivo. Difenderà con 10-11 giocatori e farà ripartenze, bene come sa".

Sul gioco dei bianconeri: "La Juventus aspetta un tuo errore per ripartire e vuole sfruttare angoli e punizioni: è una squadra concreta come quelle di Allegri. Se il Milan fa come lei e gioca sulle individualità, può perdere. Non dimentichiamo che la Juve ha speso più di tutti per gli acquisti, ha una squadra forte. Poi saranno importanti le marcature preventive... e avere un giocatore-frangiflutti che eviti di subire 7-8 contropiede come contro l’Inter".

Chiosa finale con un parere a sorpresa: "Leao con me non giocherebbe. Io prima di prendere un giocatore guardavo molto la persona. E se non nasci con un certo temperamento, è difficile acquisirlo. Leao avrebbe tanto, tantissimo, e credo sia assolutamente un bravo ragazzo. Nel calcio però si gioca in undici, tutti devono correre e avere una posizione sul campo. Da noi correvano tutti".

