Juve, per Corona è il turno di Allegri: l’accusa dell’ex paparazzo

Giorno nuovo, nome nuovo, tramite il proprio personale canale di informazione Dillingernews, l'ex paparazzo Fabrizio Corona continuerebbe a far spuntare nomi. Presunti giocatori, allenatori, presidenti e personaggi nel giro del mondo del pallone. Tutti questi tesserati sarebbero accomunati per la passione per il gioco d'azzardo e in particolare per le scommesse, anche sul calcio. Uno degli ultimi nomi tirati in ballo da Corona sarebbe niente meno che l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.