Sacchi: “Le armi della Juve sono la solidità difensiva e il contropiede”

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha fatto il punto sulla lotta scudetto. Ampio spazio è dedicato al tema Juventus: "La Juve, rispetto all’Inter, ha il vantaggio di non disputare le coppe: ciò permette ad Allegri di lavorare per tutta la settimana con il suo gruppo evitando lunghi e stressanti viaggi. Il 26 novembre, alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali (a proposito: vai Italia!), ci sarà lo scontro diretto a Torino che non dirà ancora tutta la verità, ma perlomeno indirizzerà il giudizio. Al momento Milan e Napoli sembrano fuori dai giochi. L’Inter ha effettuato il controsorpasso sulla Juve e così arriva al grande duello in leggero vantaggio".