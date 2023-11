Mauro: “La Juve può battere chiunque. Approccio umile e contropiedista”

Massimo Mauro ha analizzato la Juventus in Serie A: per il giornalista la compagine bianconere potrebbe battere qualsiasi tipo di avversario

Ospite a Pressing, Massimo Mauro ha analizzato la Juventusin attesa del match di campionato contro l'Inter. Ecco le sue parole: "La Juventus può battere chiunque. Contro il Cagliari nel primo tempo non hanno tirato in porta, nel secondo hanno avuto delle belle occasioni ma hanno segnato su calcio da fermo con i difensori. L'Inter mi sembra molto più attrezzata anche nelle difficoltà e pur giocando male nei suoi giocatori migliori è più forte di tutte le squadre del campionato e della Juventus".