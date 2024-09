Sacchi: “La Juventus contro la Roma è stata meno brillante”

Sacchi ha commentato la prestazione della Juve contro la Roma: per l'ex allenatore, i bianconeri sarebbero stati meno convincenti del solito

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato la prestazione della Juventus contro la Roma. Per l’ex allenatore, i bianconeri non sarebbero riusciti a ribadire le prove brillanti messe sul rettangolo di gioco contro Como ed Hellas Verona.

Le parole di Sacchi

“La Juve contro la Roma è stata meno brillante rispetto alle precedenti prestazioni. Ritengo che sia i bianconeri sia i giallorossi avessero un po’ di paura reciproca. Ci sta, soprattutto a questo punto della stagione. Stimo tantissimo Thiago Motta e De Rossi e sono sicuro che faranno un ottimo lavoro. Hanno idee e coraggio, e a tratti si è visto anche ieri sera. Ripeto: il rispetto e la paura sono stati freni per entrambi. La prova è che le squadre si sono sbilanciate pochissimo e non hanno quasi mai tirato in porta”.