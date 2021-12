Sabatini: “Vedrei benissimo Icardi alla Juve. Dybala è fatto per il calcio”

Il direttore sportivo ha parlato

Walter Sabatini , direttore sportivo, ha parlato di Juventus ai microfoni di Tuttosport. Di seguito riportiamo le sue parole: "Dybala? Se parliamo di un top club, ipotizziamo il Chelsea così in Italia non si offende nessuno, proverei a prendere immediatamente Dybala. Immagino che tanti storcerebbero il naso sostenendo che Paulo non è fatto per la Premier. Ma Dybala è fatto per il calcio : è uno che, con le sue giocate inimitabili, accende la gioia, i compagni, le tifoserie . Purtroppo nell'ultimo anno è stato condizionato da tanti stop. La Juventus fa bene a tenerselo stretto.

Come vedrei Icardi alla Juventus? Benissimo! Ho avuto Mauro all'Inter e l'ho potuto studiare da vicino. Innanzitutto è un bravissimo padre e Wanda è la mamma delle sue bambine. Poi Icardi in campo è uno speculatore dell'area di rigore, capisce prima dove arriva il pallone. In Italia segnerà sempre 25 gol, anche a 50 anni… E in ogni caso in campo non vanno le possibili beghe. Vlahovic? Vlahovic appartiene alla categoria degli attaccanti decisivi: lo metto alla pari dei quasi coetanei Mbappé e Haaland. E ci metto pure Osimhen. Vlahovic è ideale per qualsiasi big europea. A gennaio resta a Firenze. In estate lo vedo in Inghilterra o al Bayern, come erede di Lewandowski. Ma non fatemi pensare al bomber polacco. Forse è il mio più grosso rammarico di mercato".