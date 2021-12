Moggi: “Rinnoverei il contratto a Dybala. E’ un elemento importante per la Juve”

L'ex direttore sportivo della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato dei bianconeri e sul rinnovo di contratto di Dybala

In casa Juve è tempo di pensare al mercato e soprattutto a come rinforzare la squadra allenata da Massimiliano Allegri che, avrebbe bisogno senza ombra di dubbio almeno di un centroavanti di spessore. Ma oltre ad acquistare, la società della Continassa è alle prese anche con i rinnovi di contratto, dove tra tutti spicca quello ancora insoluto di Paulo Dybala . E' ormai da diversi mesi che va avanti un tira e molla tra socieà e procuratore con Jorge Antun che diverse folte ha fatto tappa a Torino senza però arrivare mai alla fumata bianca. Ad intervenire sulla questione è stato anche l'ex ad Luciano Moggi , il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW.

SUL MERCATO DELLA JUVE - " Osserverei e metterei qualche giocatore in squadra che possa dare massa muscolare al reparto offensivo”.

RINNOVO DYBALA - “ È un componente importante. Giusto rinnovargli il contratto . Non è un goleador nato, è più una mezza punta che un attaccante. Però non ha mai il compagno libero da servire”.

SU INSIGNE - “Ci credo poco. Ha tutto da giocare. A meno che non abbia tirato i remi in barca e non gli interessi più la Nazionale, penso possa continuare nel nostro campionato. Il suo futuro lo vedo a Napoli. Con il rinnovo del contratto. Ma De Laurentiis è un osso duro”.