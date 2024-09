Sabatini: “Sta nascendo una grande Juventus”

Sabatini ha parlato dell'avvio di stagione della Juventus: i bianconeri avrebbero messo le basi per l'allestimento di una grande squadra

Intervistato per Libero, Walter Sabatini ha parlato dell’avvio di stagione della Juventus. Se la maggior parte dell’opinione sarebbe attualmente spaccata sulle performance della Juve, questo non sarebbe il suo caso. Infatti, per Sabatini, i segnali palesati sin qui dalla squadra bianconera sarebbero incoraggianti e farebbero credere in un progressivo miglioramento. Neppure la sterilità offensiva, in primo luogo quella attribuita a Dusan Vlahovic, preoccuperebbero il dirigente. Di seguito un estratto delle sue parole espresse sul quotidiano.

Le parole di Sabatini

“Non c’è nessun problema. Se Dusan aumenta la condizione psicofisica torna a segnare 15-20 gol. Thiago Motta? Lo scorso anno Thiago ha fatto un miracolo con il Bologna, ha trasformato un gruppo di giocatori in una squadra di cemento armato. Lo sta facendo anche alla Juve, ma se non si capisce di calcio si riesumano battutine sull’allegrismo. Una conferma che nel nostro calcio vige la legge dell’homo homini lupus. Non è l’allenatore giusto per la Juve? È stupidità mista a ignoranza. Al Bologna fece il miracolo perché difendeva con i centrocampisti e con gli attaccanti. Anche un cieco noterebbe che sta ripetendo la stessa cosa. Sta nascendo una grande Juve, può vincere lo scudetto”.