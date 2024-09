Juve, Briaschi: “Contro il Genoa si aspettano novità offensive”

Briaschi ha parlato della prossima sfida della Juventus al Genoa: l'ex calciatore si aspetterebbe un nuovo assetto offensivo per i bianconeri

Intervistato per TJ, Massimo Briaschi ha parlato di Genoa-Juventus in veste di doppio ex. Ecco le sue parole: “Non sarà un match semplice, anche se il Genoa è in un momento un po’ particolare ed è reduce dalla sconfitta di Venezia. Il Marassi è da sempre un campo molto ostico, tra l’altro i rossoblù non hanno perso con Inter e Roma e saranno spinti da quel pubblico meraviglioso. Mi aspetto una squadra che proverà a fare un ottimo risultato. Ogni partita è sempre storia a se. Poi bisognerà vedere quali giocatori saranno a disposizione per la sfida. Gudmundsson era uno dei giocatori più importanti dello scorso anno, in effetti ha perso tanto. Ma c’è Vitinha che per me può venir fuori bene”.

Briaschi: “Vlahovic non messo nelle condizioni giuste”

L’ex calciatore ha proseguito: “La Juventus andrà avanti sulla stessa falsariga delle scorse partite, ma penso che proverà a cercare qualche soluzione in più in attacco per agevolare Vlahovic. Ho letto dei commenti su di lui con cui non sono d’accordo, per me vengono create poche occasioni e non viene messo nelle condizioni di far bene. Quindi Motta, che è un allenatore molto intelligente, ci avrà già pensato e sicuramente ci farà vedere qualcosa di nuovo. Magari spostare Yildiz un po’ più vicino a Vlahovic, questa potrebbe essere una soluzione. Però è una mia opinione da fuori, di colui che non vive gli allenamenti”.