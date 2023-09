Sabatini: “Senza coppe la Juventus può essere superiore alle rivali”

Sandro Sabatini , ospite a Sportmediaset, ha parlato della lotta Scudetto di questa stagione. Per il giornalista il non partecipare alle competizioni europee potrebbe risultare determinante per il risultato finale della Juventus . Ecco le sue parole:

"La Fiorentina ha giocato le coppe di giovedì ed è crollata con il Lecce ed è stata disintegrata a San Siro. Questo per dire che la Juventus può essere due gradini, un gradino, mezzo gradino sotto Inter, Napoli e Milan ma in pratica la grande domanda è come la Juventus sfrutterà la settimana senza impegni e quanto dureranno le settimane con impegni per le altre squadre. Vlahovic-Chiesa? Vlahovic ha fatto una buona partita contro l'Empoli fino al rigore poi ha sbagliato ed evidentemente ha un'instabilità emotiva tale e dopo il rigore si è spento".