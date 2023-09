Lucescu: “Inter favorita. Mi piace il Milan, ma occhio alla Juventus”

Mircea Lucescu ha fatto la sua griglia della Serie A in ottica Scudetto: per l'allenatore l'Inter parte in pole mentre Milan e Juve inseguono

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Mircea Lucescu ha provato a stilare la sua potenziale classifica sulla graduatoria della Serie A. Per l'allenatore non ci sarebbero dubbi sulla favorita al successo finale di questa stagione nonostante le rivali non manchino, tra cui la Juventus.

Ecco cosa ha detto: "Inter favorita, Lautaro è super, fantastico, un grandissimo talento e ora è leader totale, sa aiutare molto anche i compagni. Tra le rivali il Milan mi piace e occhio alla Juventus, non avere le coppe potrebbe essere un vantaggio da non sottovalutare. Il Napoli penso che avrà qualche problema, quando cambi l'allenatore non è facile e immediato adattarsi ai cambiamenti per i giocatori".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.