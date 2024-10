Sabatini: “Pogba? E’ lui in credito con la Juve…”

Sandro Sabatini ha parlato del centrocampista della Juve, Paul Pogba: per il giornalista, il calciatore starebbe subendo critiche ingenerose

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, Sandro Sabatini ha parlato del centrocampista della Juventus, Paul Pogba. Ecco le sue parole: “Io non so come sarebbe Pogba calciatore a marzo a fine squalifica. So però che la curiosità me la vorrei togliere da appassionato di calcio. Anche da appassionato di una vicenda umana nella quale, secondo me, si sta descrivendo Pogba come non merita. Perché non lo merita? Perché innanzitutto c’è una riduzione molto significativa della sua squalifica, che era in origine di quattro anni ed è stata portata a diciotto mesi e qualcosa, appunto, questa riduzione la rappresenta”.

Sabatini: “Pogba più grande colpo della storia della Juve”

Il giornalista ha proseguito: “C’è poi una evidente, e mi pare che sia superfluo aggiungere altri nomi e altri esempi, riduzione dell’importanza storica delle statue del periodo di Andrea Agnelli. Vengono abbattute a una a una e Pogba non fa eccezione. E poi c’è una mancanza di resoconto economico e finanziario su che cosa ha rappresentato Pogba, indipendentemente dall’aspetto tecnico del campione. Pogba è il più grande colpo di calciomercato della storia ultracentenaria della Juventus. È vero l’ultima volta ha preso 10 milioni giocando 10 presenze, ma in generale, nel dare-avere chi è in credito è Pogba nei confronti della Juventus e non il contrario”.