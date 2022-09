Sabatini: “Paredes è ideale per Allegri! Ma una cosa mi fa arrabbiare…”

Leandro Paredes è stato uno degli acquisti più importanti dell'estate della Juventus. E uno dei suoi primi estimatori in Italia è stato Walter Sabatini, che lo portò a Roma nel 2014. Intervistato da Tuttosport, l'ex ds della Salernitanaha raccontato la sua prima impressione sul giocatore: "Mi avevano colpito le geometrie di Leandro. L’ho detto e lo ripeto: è il giocatore più verticale che io abbia mai visto. E proprio per questo sono straconvinto che sia il centrocampista ideale per quel Gattopardo di Allegri. Paredes pensa come Max, in verticale. È una caratteristica innata, o ce l’hai o non ce l’hai. Il suo passaggio interlocutorio è sempre in avanti, per il trequartista o per la punta che arretra. E questo suo modo di fare consente alla squadra di guadagnare campo e avanzare di 20-30 metri. A beneficiare del gioco di Paredes sono soprattutto gli uomini di movimento. Quindi anche Vlahovic, che è bravo ad attaccare la profondità".