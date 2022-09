Capello premia la Juventus: “I bianconeri ha fatto un mercato da 9”

Fabio Capello , ex allenatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a SportWeek, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "A livello di nomi la regina è stata la Juventus. Ha fatto un mercato da 9. Di Maria, Pogba , Paredes, tre campioni che le altre squadre non hanno. I bianconeri hanno perso de Ligt, ma a livello difensivo Bremer è meglio. La Juve ha investito sulla qualità, recuperando il gap su Inter e Milan: i nuovi non li ha praticamente mai avuti, eppure è lì insieme alle migliori. Qualcuna ha perso punti già nelle prime giornate facendo turnover: un errore, perché i giocatori sono ancora freschi. A inizio stagioni i cambi vanno fatti a partita in corso e quando sei in vantaggio, a maggior ragione con cinque a disposizione".

Sulle altre big del campionato: "Mourinho con 7-8 milioni ha fatto un mercato da Scudetto, appena sotto la Juve. Dybala era ciò che serviva, peccato per l'infortunio di Wijnaldum. Belotti vice Abraham di lusso. L'Inter però resta favorita per il titolo, ha fatto tornare Lukaku, decisivo per il titolo di due anni fa: in Italia nessuno può fermarlo. Certo, prima non si faceva mai male, ora è già infortunato. Ha perso Perisic che faceva la differenza, ma Dimarco è altrettanto valido. Il Milan ha fatto uno sforzo importante per De Ketelaere, Massara e Maldini si muovono bene e con un occhio al bilancio. Il Napoli ha sostituito i partenti con buonissime alternative. De Laurentiis è un esempio per gli altri presidenti: allestisce ottime squadre tenendo i conti in ordine. Anche la Lazio sarà da tenere d'occhio".