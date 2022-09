Mercato Juve | Idee e follie a centrocampo: 13 nomi sulla lista di Cherubini

Per la Juventus si avvicina la sfida contro la Salernitana, valida per la sesta giornata di Serie A. Inutile sottolineare che alla Continassa c'è un solo imperativo da rispettare: vincere senza se e senza ma. La Vecchia Signora ha bisogno di trovare continuità per scalare la classifica. Nonostante l'ottimo mercato portato a termine questa estate, la dirigenza sta valutando nuovi innesti, per rendere la "macchina" di Allegri ancora più performante.