Sabatini: “Motta non ha sfruttato il tempo a disposizione alla Juve”

Sandro Sabatini ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per il giornalista, la crescita della sua squadra sarebbe discontinua

Tramite il suo canale su YouTube, Sandro Sabatini ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Il tempo non è stato sfruttato da Thiago Motta. Non è stato un percorso di continua crescita, a fronte di un mercato che ha portato un saldo negativo tra estate e gennaio di 120 milioni di euro e con i migliori che sono arrivati in prestito. Una stagione che può ancora salvare con il quarto posto e con la Coppa Italia, dove la Juve ha avuto un tabellone favorevole. Poi bisognerà fare i conti. Al momento ci sono due partite onorevoli con il PSV, ma sinceramente passa la squadra che ha meritato di più”.

Sabatini: “Koopmeiners? Questi 60 milioni proprio non si vedono…”

Inoltre, sul centrocampista della Juve, Teun Koopmeiners, il giornalista ha aggiunto: "Koopmeiners come al solito quest'anno ha giocato in chiaro scuro. La solita partita alla Koopmeiners. Quest'anno è questo, inutile spendere altre parole che sarebbero umilianti per un giocatore che è costato 60 milioni e questi 60 milioni proprio non si vedono".