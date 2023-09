Sabatini: “Locatelli play? E’ uno specialista, ma deve trovare i tempi”

Walter Sabatini, dirigente, ha detto la sua su Locatelli, parlando anche del suo ruolo e della Nazionale italiana, ancora in difficoltà.

Personalmente odio le gare delle nazionali che si giocando dopo due o tre turni di campionato, perché i calciatori non possono avere una condizione accettabile. Non mi accanirei troppo sul risultato proprio per questo. È una partita di vitale importanza. Ieri ho guardato l’Ucraina giocare e li ho visti molto bene, facendomi una grande impressione. Hanno giocato con forza e determinazione, perciò andranno affrontati con tutte le attenzioni possibili.