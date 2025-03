Sabatini: “La Juve supera il Verona dopo 72′ minuti di paura”

Sabatini ha analizzato il successo della Juve contro il Verona: per il giornalista, i bianconeri ci avrebbero messo tanto a sbloccare la gara

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Sandro Sabatini ha commentato il successo in Serie A della Juventus contro l’Hellas Verona. Ecco cosa ha detto: “L’unico acquisto top del mercato, nettamente il giocatore migliore della stagione bianconera: Thuram segna e decide. Applausi per lui, fischi per quasi tutti gli altri, almeno fino al raddoppio siglato dal redivivo Koopmeiners che inchioda il Verona a una sconfitta inesorabile. Comunque vince la Juve dopo 72 minuti di affanno e paura, trascorsi con la sgradita compagnia della contestazione ultrà. Prima della partita, il ds Giuntoli aveva commentato: “I tifosi hanno dimostrato disappunto, sono arrabbiati come lo siamo noi, L’atteggiamento che avranno dipenderà dalla nostra voglia e determinazione di vincere”. Parole molto concilianti nei confronti della curva, magari non tanto affettuose per Thiago Motta, verso il quale la contestazione della vigilia aveva offerto espressioni ben più offensive del semplice “disappunto”.

Sabatini: “Scudetto? I conti dopo la sosta”

Il giornalista ha proseguito: "L'allenatore esulta nel gelo nello Stadium, ma con il cuore riscaldato da una classifica che adesso propone alla Juventus i conti sognanti della rincorsa scudetto, visto che il ritardo dall'Inter capolista si è assottigliato ad appena 6 punti. Sei punti dall'Inter, esattamente quelli che saranno in palio nelle prossime due – decisive – sfida juventine: allo Stadium contro l'Atalanta e poi in trasferta a Firenze. Poi ci sarà la sosta e si faranno i conti".