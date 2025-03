Quintiliano: “Juve dominante contro il Verona per 90′ minuti”

Quintiliano ha analizzato il successo della Juventus contro il Verona: per il giornalista, i bianconeri avrebbero dominato per tutto il match

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha analizzato il successo in Serie A della Juventus contro l’Hellas Verona. Ecco un estratto delle sue parole: “Quando Allegri diceva che il calcio è semplice, non sbagliava e forse Motta avrà letto la biografia di chi l’ha preceduto sulla panchina della Juve. Si scherza, naturalmente, ma non tanto. Basta mettere gli uomini al posto giusto, scegliere i giocatori più in forma e soprattutto attenuare una certa rigidità tattica. Finalmente una squadra vincente e dominante per tutta la gara. Che a dire il vero bisognava chiudere molto prima, peraltro con un risultato più corposo. Bastava concretizzare le tante occasioni prodotte, la prima invece viene trasformata al 73mo”.

Quintiliano: “Per la Juve un monologo mai visto in questa stagione”

Il giornalista ha proseguito: "Alla fine le statistiche parlano di un possesso palla del 77%, questa volta non sterile perché sono stati 27 i tiri bianconeri (di cui 9 verso la porta del Verona), contro i 5 degli avversaria. Unico brivido causato dai gialloblu, il gol a fine primo tempo di Suslov, giustamente annullato perché viziato da fuorigioco. Per il resto monologo bianconero come non si era mai visto in questa stagione. Thago può essere soddisfatto, forse ha visto una squadra a sua immagine e somiglianza sotto il profilo del gioco".