Sabatini: “Tra Kolo Muani e Vlahovic scelgo il secondo”

Walter Sabatini, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del paragone tra Vlahovic e Kolo Muani.

Walter Sabatini, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Vlahovic. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Koop e Luiz non sbocciano perché non c’è feeling con l’ambiente? Assolutamente sì. Basti pensare a quanto sta accadendo proprio a Bologna: una città in amore con tutto il gruppo squadra. Quando giocano al Dall’Ara spezzano la schiena a tutti quanti. I calciatori sono soggetti fragili, devono sentirsi apprezzati, protetti e al sicuro. Spetta all’allenatore e ai dirigenti metterli a proprio agio. Spronarli nei momenti di crisi. Koopmeiners quest’anno è stato quasi un ospite alla Juventus”.

Su Vlahovic

“Dusan mi è sempre piaciuto. Come tutti i serbi è un ragazzo orgoglioso: per poter rendere al meglio deve sentirsi al centro del progetto. Un motore. Al contrario, se percepisce di essere anche solo un profilo ‘aggregato’, ha già perso… Bisogna investirlo in una missione sovrannaturale perché possa dare tutto se stesso. Kolo Muani? Un giocatore discreto. Nel Psg non poteva avere spazio per ovvi motivi… Non dev’essere inteso come il salvatore della patria della Juventus, anche se ha dimostrato di avere qualità fisiche importanti, oltreché un buon feeling con il gol. Non è però l’uomo del destino, ecco”. Intanto ecco le parole di Zanetti<<<