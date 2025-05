Juve, Pavan: “Il rinnovo di Milik è un gesto significativo”

Massimo Pavan ha parlato del rinnovo di Arkadiusz Milik con la Juventus: per il giornalista si tratterebbe di un gesto dal grande significato

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del rinnovo di Arkadiusz Milik con la Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Alex Milik fa un piccolo favore alla Juventus, un piccolo gesto, ma sicuramente significativo del calciatore polacco. Avevamo detto tutto e abbiamo detto tutto in questi mesi. Che non aveva scelto la terapia giusta per l’infortunio e che i tempi che l’acquisto non erano stati dei più azzeccati. Visto che, il costo era stato importante, e dei dubbi fisici nei confronti del polacco che erano sempre parecchi”.

Pavan: “Il gesto di Milik è apprezzabile”

Il giornalista ha proseguito: “Tuttavia il calciatore ha deciso di fare un gesto di grande collaborazione nei confronti della società bianconera e il fatto che si sia adeguato lo stipendio a dei parametri più normali, andando a dimezzarlo e spalmarlo per più annualità, è un gesto che sicuramente viene apprezzato ed è apprezzabile, rappresenta la volontà di venire incontro alla società, cosa che non avevano fatto altri calciatori negli anni passati. Qualche nome? Beh semplice, Cuadrado non l’aveva fatto, Alex Sandro, non l’aveva fatto e anche lo il tanto chiacchierato Danilo, non aveva deciso di collaborare sotto questo punto di vista, non andando a spalmare, ingaggio in più annualità”. Leggi anche le parole di Bargiggia sul rinnovo di Milik <<<