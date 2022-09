Sabatini: “Domani per la Juve non sarà facile. Su Allegri…”

Dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Psg, domani la Juventus affronterà all'Allianz Stadium la Salernitana, per la sesta giornata di Serie A. Chi conosce bene l'avversaria di domani è Walter Sabatini, intervistato da Tuttosport. L'ex direttore sportivo del club granata ha parlato della sua ex squadra, nonostante la separazione turbolenta in estate: "Seguo sempre la Salernitana, con simpatia e come fosse ancora la mia squadra. Per la Juventus non sarà una partita facile. È costruita bene, con giocatori giovani e forti che avranno anche mercato, ed è guidata da un tecnico sottovalutato. Nicola è etichettato come un allenatore da salvezza. Invece è un tecnico a tutto tondo, bravissimo. Ma purtroppo il mondo del pallone è pieno di luoghi comuni. Pensate a me: passo per essere soltanto il fumatore o mister plusvalenza. Invece il calcio è la mia vita".