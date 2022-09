Le probabili formazioni di Juve-Salernitana: ancora spazio al 3-5-2

In vista della sfida tra Juve e Salernitana, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Dopo la deludente sfida contro la Fiorentina e la sconfitta in Champions League contro il PSG, la Juve si prepara a tornare in Serie A. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà la Salernitana, squadra in grande forma ma sicuramente abbordabile. Per la squadra di Allegri l'obiettivo è semplice: tornare a vincere. Per farlo la Vecchia Signora non dovrà commettere l'errore di sottovalutare l'avversario: servirà la massima concentrazione per portare a casa i tre punti. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni di Juventus e Salernitana.

Per la squadra di casa Allegri si prepara a confermare il 3-5-2. Il test contro il PSG è stato tutto sommato positivo e i bianconeri potrebbero scendere in campo con lo stesso modulo anche in campionato. Dopo i tanti impegni consecutivi, però, spazio al turnover. Perin tra i pali, con Gatti, Bonucci e Rugani in difesa. De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce, con McKennie, Locatelli e Rabiot a centrocampo. In attacco spazio al tandem composto da Vlahovic e Milik. In panchina pronti a subentrare tanti giocatori di qualità, da Bremer e Danilo, passando per Cuadrado, Kostic e Paredes, fino ad arrivare a Kean.

La Salernitana scenderà in campo con un modulo speculare ai bianconeri: 3-5-2 anche per la squadra di Davide Nicola. In porta Sepe, con Bronn, Fazio e Gyomber a comporre la linea di difesa a tre. Sulle fasce pronti Candreva e Mazzocchi mentre in mediana agiranno Lassanà Coulibaly, Maggiore e Vilhena. In attacco spazio a Dia e Bonazzoli. La difesa della Juventus dovrà prestare particolare attenzione all'ex Villareal, sicuramente il giocatore più pericoloso della formazione granata.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bonucci, Rugani; De Sciglio, McKennie, Locatelli, Rabiot, Alex Sandro; Vlahovic, Milik. All. Allegri

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All. Nicola