Sabatini: “Juve contro il Lecce impaurita e deludente. Scorie del Sassuolo”

Sabatini è ritornato sulla prestazione della Juve contro il Lecce: per il giornalista una prestazione non convincente postuma del Sassuolo

Sandro Sabatini, ospite a Pressing, è ritornato sulla prestazione della Juventusvista nell'anticipo della sesta giornata di Serie A contro il Lecce. Per il giornalista una performance non molto brillante, figlia delle difficoltà oggettive mostrate nel turno precedente contro il Sassuolo. Nel turno precedente infatti i bianconeri erano caduti in trasferta contro la compagine neroverde perdendo con il risultato di 4-2.