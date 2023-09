Juventus-Lecce, Adamo: “Non premiati dagli episodi. Gol da annullare”

Ecco le sue parole: "Contro la Juventus abbiamo perso per un gol che non era valido, era da annullare. Purtroppo non siamo stati premiati negli episodi. Speriamo di poterci rifare contro i campioni di Italia e di essere più freddi sotto porta".

Infine, sull'allenatore del Lecce ha detto: "Il lavoro di D'Aversa è assolutamente positivo, si sono calati subito in un ambiente che conoscevano poco. Ha trasferito i suoi dettami ai ragazzi in pochissimo tempo, la rosa si è modificata parecchio eppure giocano come se si conoscessero da tanto. E poi siamo una squadra giovanissima, per media età la più giovane della Serie A. Quest'anno ci sono tutti i presupposti per migliorare ulteriormente".