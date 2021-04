Sabatini: “Iturbe? Preso per antagonismo con la Juve. Sapevo di fare una cazz…”

Il dirigente ha parlato del passato

La Juventus è attesa domenica dalla delicata sfida a Bergamo in casa con l'Atlanta, vero e proprio scontro diretto per i posti in Champions League: i bianconeri sono infatti al terzo posto in classifica, ad un punto dal Milan secondo e con un punto di vantaggio proprio sulla squadra di Gasperini quarta. La partita sarà quindi importantissima per il proseguo della stagione e per programmare al meglio le ultime sfide, nelle quali i bianconeri cercheranno di raccogliere più punti possibili per non mancare l'accesso alla prossima Champions League, che risulterebbe disastroso in termini economici e di mercato.

La squadra si sta allenando alla Continassa per preparare la partita, che all'andata ha visto le due squadre pareggiare per 1-1 all'Allianz Stadium, con Cristiano Ronaldo protagonista per un rigore sbagliato nel finale e parato da Gollini. La Juventus domenica dovrà vincere a tutti i costi, di modo da non complicare la corsa Champions, con il Napoli che, in caso di sconfitta contro i nerazzurri, potrebbe avvicinarsi pericolosamente. Mentre la squadra pensa al campo, Fabio Paratici è al lavoro per migliorare la rosa in vista della prossima stagione, con il mercato estivo che dovrebbe vedere la Juventus molto attiva sia in entrata che in uscita.

A proposito di mercato, intervistato dai microfoni di Rete Oro, il coordinatore delle aree tecniche del Bologna e del Montréal Impact Walter Sabatini, ex dirigente della Roma, ha raccontato la trattativa che portò Juan Manuel Iturbe alla corte dei giallorossi, soffiandolo alla Juve: "Quando l'ho preso c'era un’euforia popolare perché aveva fatto molto bene al Verona. Ho detto che me lo sentivo che stavo facendo una ca**ata. C'era anche un antagonismo con la Juventus, volevo inorgoglire i tifosi della Roma. E' un errore psichico. Quando poi ha segnato alla Lazio nel derby, in quel momento mi ha ripagato di un'idea di me stesso che era diventata veramente bassa".