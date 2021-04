Cancelo: “Via dalla Juve per Guardiola, è incredibile”

L'ex calciatore della Juventus ha parlato

L'ex terzino della Juventus oggi al Manchester City Joao Cancelo, ha parlato intervistato dalla TV del club alla quale ha parlato della sua esperienza in Premier League: "Mi piace il modo in cui Pep vede il calcio e il modo in cui gioca la nostra squadra. Il nostro manager è tatticamente incredibile. Pensa ad ogni momento della partita in modo meticoloso e questo ci aiuta enormemente. Sono al City anche grazie a lui".

Intanto i Citizens ieri sera si sono qualificati per la semifinale di Champions League nella andranno ad affrontare il PSG di Neymar e Mbappé. Una sfida stimolante, raggiunta grazie al doppio 2-1 ottenuto nelle partite valevoli per i quarti di finale contro il Borussia Dotmund: “In questa competizione si giudica il lavoro di un anno" le parole dio Guardiola a fine match, "se vai avanti bene altrimenti no e non è giusto. Fino ad adesso abbiamo giocato bene tutto l’anno, in un anno difficile come sappiamo. E’ un sollievo essere in semifinale per la prima volta, questa squadra ha fatto un passo da gigante in dieci anni, ma in Europa è solo la seconda volta in semifinale. Non abbiamo storia in Europa, tra tre giorni avremo la semifinale con il Chelsea ma questo giorno ce lo godremo”.