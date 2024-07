Sabatini: “Chiesa si è messo in testa di andare via a zero”

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Federico Chiesa.

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Radio: “Da anni si diceva il rendimento di Chiesa era legato a chi non lo faceva giocare nella sua posizione. Abbiamo passato tempo a dire che doveva giocare a destra o a sinistra, anche Spalletti parlava di posizione giusta. Poi in Nazionale ha giocato ovunque ed è finito in panchina. Se guardi i numeri di Chiesa, anche prima dell’infortunio, non sono numeri per una valutazione così alta. Si tratta di una dinamica di mercato, a Chiesa è stato sempre detto che non giocava bene per colpa dell’allenatore. Il giocatore non è per niente riconoscente nei confronti del club che lo ha pagato 50 milioni e lo ha aspettato per un anno e ora si è messo in testa di andare via a parametro zero perché il giorno del matrimonio Marotta gli ha mandato un messaggio”.