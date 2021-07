Rush finale per Locatelli alla Juventus?

redazionejuvenews

La prossima settimana potrebbe essere quella del rush finale di Manuel Locatelli alla Juventus. Il giocatore in questo momento si trova in vacanza dopo aver disputato un ottimo europeo itinerante con l'Italia. Le sue prestazioni hanno incantato tutta Europa. Infatti, il centrocampista è richiesto anche all'estero soprattutto all'Arsenal. I Gunners avrebbero fatto una offerta di cerca 40 milioni di euro al Sassuolo che in questo momento sarebbe in stand-by. I motivi? Locatelli non sarebbe convinto della destinazione e preferirebbe rimanere in Italia nella squadra più titolata della Serie A, la Juventus. Addirittura, se l'affare con la Vecchia Signora non dovesse andare in porto, il giocatore potrebbe rimanere un altro anno in neroverde.

La prossima settimana sarebbero previsti nuovi incontri tra Sassuolo e Juventus in cerca dell'accordo sull'intesa finale. I neroverdi chiederebbero una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro. I bianconeri sarebbero disposti a spenderli, ma con la formula dell'affare alla "Chiesa" e quindi con pagamento dilazionato in più anni. Questa formula al club emiliano andrebbe anche bene, ma le due società non sarebbero d'accordo sul prestito. La Juventus, infatti, vorrebbe un diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni sportive, mentre il Sassuolo vorrebbe l'obbligo subito. Nonostante questi problemi, ci sarebbero buone possibilità che Locatelli si trasferisca a Torino, la sua volontà sarà fondamentale per la riuscita dell'affare.

Anche il neo allenatore neroverde, Alessio Dionisi, ieri ha parlato dal ritiro del Sassuolo dopo l'amichevole contro il Sudtirol esprimendo i propri dubbi sul fatto che Locatelli si unisca al ritiro del club emiliano dopo il rientro dalle vacanze estive post europeo. Queste le sue parole: "Obiang e Locatelli non c’erano, sono ancora due giocatori del Sassuolo, poi non so cosa accadrà con Locatelli. Mi aspetto di ritrovare Locatelli alla ripresa? Non lo so. Se il giocatore avrà possibilità di crescere il Sassuolo non glielo impedirà. Questa squadra è stata una vetrina anche per lui".