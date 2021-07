La Juventus si inserisce nella trattativa tra Kaio Jorge e il Milan

Secondo Gianluca di Marzio, sembra che la Juventus si sia inserita nella trattativa tra il Milan e il talento brasiliano Kaio Jorge.

La dirigenza della Juventus vuole regalare a Massimiliano Allegri una rosa che sia il più competitiva possibile. L'obiettivo principale rimane rinforzare il centrocampo, il reparto che più di tutti ha necessità di un acquisto di spessore. Il nome in cima alla lista dei desideri rimane Manuel Locatelli , centrocampista del Sassuolo classe 1998, reduce da un grandissimo Europeo con la maglia dell'Italia. La trattativa con il Sassuolo va a rilento ma il giocatore vede solo bianconero e spinge per il trasferimento a Torino. E' importante però non trascurare gli altri reparti e per questo la Juventus prepara un colpo a sorpresa.

Il Santos non ha nessuna intenzione di perdere il giocatore a zero tra pochi mesi. Per questo potrebbe decidere di abbassare ancora le pretese economiche sul giocatore. Se il Milan non avesse veramente intenzione di alzare l'offerta, i bianconeri potrebbero tranquillamente portarsi a casa il giocatore. Per il momento Kaio Jorge rimane solo un'idea in casa Juventus, nulla di ufficiale. La palla ora passa al giocatore e ai suoi agenti, che dovranno decidere se accettare l'offerta del Milan e spingere in quella direzione o se invece aspettare l'offerta della Juventus. In ogni caso sembra proprio che sarà un derby di mercato tra le due big del campionato italiano.