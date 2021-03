La Juventus fa gli auguri a Pinsoglio

La Juve fa gli auguri al suo terzo portiere

Juventus che è uscita vittoriosa dalla sfida in trasferta contro il Cagliari e che punta ancora alla vittoria dello scudetto, come detto da Andrea Pirlo ai microfoni di Juventus Tv: "L'approccio è stato ottimo ed era importante partire dopo il piede giusto dopo la mancata qualificazione dell'altra sera. Sul 3-0 sono mancate un po' di energie sia fisiche che mentali, ma la partita era al sicuro. Ora cercheremo di fare un'impresa, pensando solo a noi stessi e cercando di vincere tutte le partite. Ronaldo era arrabbiato come tutta la squadra, perché non riuscire a qualificarsi ha portato tristezza in tutto il gruppo, ma ha reagito da campione con una tripletta. Danilo? È un giocatore intelligente e in ogni parte del campo riesce a fare la sua partita. Lo abbiamo provato a centrocampo ed eravamo sicuri che potesse fare bene. Kulusevski? Ha tanta qualità per farsi trovare a disposizione anche in fase di costruzione e credo che in futuro potrà giocare anche in mezzo. Situazione Ronaldo? Era arrabbiato come tutta la squadra perchè la mancata qualificazione ha portato tristezza in tutto il gruppo. Non ha parlato dopo la gara perchè ha parlato sul campo con una grande prestazione e questo è quello che conta. Modulo? Non era un 4-4-1. In fase di possesso Cuadrado si alzava ed eravamo tre. Abbiamo ritrovato Morata dall'inizio dopo che non era disponibile. Ora che sta bene lo facciamo giocare e quando abbiamo due punte inevitabilmente giochiamo meglio".