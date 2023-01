Juve, il Rubin Kazan prende in giro i bianconeri: “Temperatura -15”

Tra queste c'è stata anche quella del Rubin Kazan . Il club russo infatti ha punzecchiato la Juventus con un video pubblicato su TikTok in cui ha ironizzato sulla pena inflitta alla Vecchia Signora. Nel video si vede una sequenza di immagini con le condizioni meteo di tre città: Napoli, Kazan e Torino . Per Napoli viene segnalata una temperatura di 7° e per Kazan una di -11°. Quando però si arriva al momento di Torino, appare il logo della Juventus, deformato in modo da formare un -15° , con tanto di grasse risate di sottofondo.

Questo post fa seguito a quello che il Rubin Kazan aveva fatto qualche giorno fa, sempre rivolto in modo canzonatorio alla Juve. Dopo la sconfitta di Napoli infatti, il club russo aveva pubblicato un video in cui si rimarcava come la Juventus avesse ritenuto troppi i 20 milioni chiesti per Kvaratskhelia, per poi mostrare la prestazione del georgiano contro i bianconeri. Una rivalità social che continua.