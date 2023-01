Juve, il Rubin Kazan scherza: “20 milioni per Kvaratskhelia erano troppi?”

Un gol e due assist : contro la Juve Kvaratskhelia è stato praticamente perfetto. Il talento georgiano del Napoli si sta dimostrando uno dei giocatori più incisivi del campionato, acquisto perfetto del ds Giuntoli . Arrivato in estate dal Rubin Kazan tra lo scetticismo generale, il classe 2001 è diventato subito un giocatore decisivo per la squadra di Spalletti .

Per La Gazzetta dello Sport la sua partita è stata da 7,5 in pagella: "E meno male che non era più quello pre-sosta. Forse meno adrenalinico, ma sempre tremendamente efficace: c’è su tutti i gol, uno è proprio suo. E il cross del 4-1 è poesia".E pensare che nel 2021 il giocatore era stato vicino alla Juve, che però aveva deciso di non affondare il colpo perchè ritenuto troppo costoso. Sul proprio profilo TikTok il Rubin Kazan ha infatti postato un simpatico video: