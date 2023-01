Juventus-Atalanta 3-3: un super Di Maria trascina i bianconeri al pari

Pronti via a la Dea passa subito in vantaggio; Lookman, in stato di grazia, calcia verso la porta, ma grazie alla complicità di Szczesny, porta gli ospiti sull'1-o. La Juventus, però reagisce con Locatelli, che impensierisce Musso con un tiro al volo che esce fuori di poco. I bianconeri prendono coraggio e rimettono in pari la gara grazie ad un rigore trasformato da Angel Di Maria, per un fallo subito da Fagioli. Sulle ali dell'entusiasmo il Fideo disegna calcio, e imbuca per l'ex Cremonese, che crossa per Milik; il polacco con una gran girata ribalta la partita e buca Musso, portando Madama al 45' in vantaggio.