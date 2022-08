Juve, il trasferimento di Rovella al Monza è in standby

Il centrocampista classe 2001 sembrava destinato a passare in prestito al Monza, ma ora la società bianconera sta riflettendo su cosa fare

redazionejuvenews

Negli ultimi giorni di mercato la Juventusè stata e sarà ancora impegnata su diversi fronti. Dopo l'ultimo arrivo di Arkadiusz Milik, ora l'attenzione si è spostata sul centrocampo. La società infatti sta lavorando agli ultimi dettagli per portare a Torino Leandro Paredes dal Paris Saint-Germain, come confermato ieri da Maurizio Arrivabene. Sarà l'argentino l'ultimo tassello per completare il centrocampo, a cui serviva un uomo d'ordine che dettasse i tempi in mediana. Ma per un arrivo in mezzo al campo, potrebbero essere imminenti delle partenze, come quella di Nicolò Rovella.

Il centrocampista, sbarcato a Torino dopo aver concluso il prestito al Genoa, in questo inizio di stagione ha assaggiato il campo, giocando però poco più di una ventina di minuti tra la vittoria interna con il Sassuolo, il pareggio a Marassi contro la Sampdoria e in quello di ieri contro la Roma. E con l'arrivo di Paredes e il ritorno di Pogba, lo spazio diminuirà sempre di più. Ecco perché il classe 2001 sembra destinato a partire per andare a trovare più minuti. Da tempo sul giocatore c'è il Monza, che in questi ultimi giorni di mercato vorrà chiudere l'operazione. L'accordo per i trasferimento alla corte di Stroppa era sulla base di un prestito. Nelle ultime ore però c'è stata una lieve frenata e la situazione è ora in standby. La Juventus sta riflettendo se cedere il giocatore o tenerlo in rosa e fare a meno di altri profili.

Acquistato nel gennaio dello scorso anno per 18 milioni di euro, più 20 di bonus al verificarsi di determinate condizioni, era stato poi lasciato in prestito al Genoa fino al termine della scorsa stagione. Con il Grifone nell'ultimo campionato non ha potuto esprimersi e aiutare molto i suoi, a causa di diversi problemi fisici: 102 giorni fuori e 17 partite saltate in stagione, per infortuni muscolari. In totale quindi ha messo insieme 21 presenze e 3 assist in Serie A e una da subentrato inCoppa Italia. Ora forse andrà a Monza per avere spazio, oppure proverà a dimostrare il suo valore restando nella rosa bianconera.