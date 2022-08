Arrivabene: “Mercato? Prima le uscite poi entreranno altri giocatori”

La Juventus scenderà questa sera tra le mura amiche dell' Allianz Stadium per la sfida contro la Roma , valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A. A pochi minuti dal fischio d'inizio, il dirigente bianconero Maurizio Arrivabene ha parlato presentando la sfida.

"C'è una grande atmosfera ed è giusto ringraziare i tifosi, in un periodo come questo dove si parla di crisi vedere uno stadio pieno è un piacere. Siamo contenti anche che hanno ripreso a cantare e sostenere la squadra, e per questo voglio ringraziarli. Vedere lo stadio pieno è normale in queste partite di cartello”.