Rovella: “Pronto per la Juve. Vorrei giocare con Pogba e Di Maria”

Il centrocampista di proprietà della Juve, che lascerà il Genoa per approdare in bianconero. si è raccontato in un'intervista a Sportweek.

redazionejuvenews

Nicolò Rovellasi è raccontato in un'intervista a Sportweek. Per il centrocampista non è stata una stagione facile, tra i problemi fisici e la retrocessione del Genoa: "Ora sto meglio, ma la delusione per quello che è accaduto a Genova mi attanaglia ancora. L'infortunio che ho affrontato a dicembre è stato tra i momenti più duri della mia stagione. A tranquillizzarmi ci fu, però, il mister Shevchenko: mi disse che può capitare a chiunque, e che mi avrebbero aspettato. Con lui ho sempre avuto un rapporto speciale. Poi purtroppo ci sono state altre ricadute, ma quando non senti più il dolore vuoi ovviamente tornare sul campo. Adesso ho imparato la lezione e credo di sapere quali sono i miei limiti dal punto di vista fisico".

Il classe 2001 ha parlato della troppa istintività del suo gioco: "È uno dei miei difetti, quando sei un ragazzo non pensi più di tanto, ma dovrei iniziare a farlo, perché nel calcio è tutta una questione di testa. Da bambino sono cresciuto vicino a San Siro, giocavo nel parchetto sotto casa mia, da cui guardavo lo stadio. Guardavo e sognavo. A scuola ero l’ultimo della classe, ma con fatica mi sono diplomato".

Non poteva mancare un pensiero per il Genoa, società nella quale è cresciuto e si è fatto notare dal grande calcio: "Questi sette anni per me sono stati fondamentali, e rimarrà per sempre nel mio cuore. Allenatori, collaboratori e presidenti... tutti coloro che ho conosciuto mi hanno lasciato qualcosa. Grazie".

Infine ha parlato della Juventus, a cui si aggregherà dopo essere rimasto in prestito al Genoa nell'ultima stagione: "Ho un po' di ansia naturalmente, ma sono anche gasato e mi sento pronto. Volevo giocare con dei calciatori che sono andati via: Dybala e Chiellini. Per fortuna già conosco Pellegrini e Perin. Spero di poter giocare con campioni come Pogba e Di Maria, dai campioni c’è sempre da imparare".