Rossi rievoca un ricordo scomodo: “Quella tripletta alla Juve…”

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, 'Pepito' Rossi ha parlato -tra le altre cose- dei tre momenti da podio della sua carriera. Il centravanti non ha dubbi:"Beh quella tripletta alla Juve non posso proprio lasciarla fuori: ha fatto la storia, non solo della Fiorentina ma della Serie A e non credo sia un’estremizzazione, un’esagerazione. Indimenticabile è sta to pure l’esordio in assoluto con la maglia del Man United: giocavamo a Old Traff ord contro il Crystal Palace. Il primo pallone che mi arriva... l’ho lisciato! Non male come inizio in un impianto che tutti chiamano The Theatre of Dreams, il teatro dei sogni, davanti a a 70 mila tifosi. Ho pensato: 'Porca miseria, così proprio no!' e ho iniziato a dannarmi, a correre come un ossesso, a ringhiare per recuperare immediatamente il possesso. Ci sono riuscito e sono arrivati i primi applausi: mi sono sentito sollevato."