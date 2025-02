Juve, Valentini: “Nico Gonzalez impalpabile contro il Psv”

Valentini ha parlato della prestazione di Nico Gonzalez contro il Psv Eindhoven: la prova dell'attaccante della Juve non sarebbe convincente

Intervistato a Tmw Radio, Antonello Valentini ha parlato della prestazione della Juventus contro il Psv Eindhoven in Champions League. Ecco le sue parole: “Me lo auguro per il calcio italiano, per cercare di confermare le cinque squadre in Champions League. È una vittoria utile ed importantissima per la Juventus, forse sofferta un po’ più del dovuto. Continua ad esserci un Nico Gonzalez impalpabile e Douglas Luiz è inconcludente. Gatti invece è stato uno dei protagonisti della vittoria, anche se i bianconeri nei minuti finali hanno rischiato di subire il pareggio. Motta ad ogni modo pare non aver ancora trovato la quadra; siamo a Marzo e la squadra continua a giocare in maniera quasi improvvisata. La campagna acquisti estiva purtroppo non è stata azzeccata e in più in società, come ho già detto, cercherei di coinvolgere una figura come Giorgio Chiellini”.

Valentini: “Inter? La sconfitta con la Fiorentina ha dato una scossa”

Inoltre, sull'Inter prossimo avversario della Juventus in Serie A, il dirigente ha detto: "L'organico a disposizione di Inzaghi è di sicuro affidamento. Il passo falso inaspettato di Firenze ha dato una scossa, perché al di là dei demeriti della Fiorentina a San Siro, l'Inter ha dimostrato di essere una corazzata. Ora possono tirare il fiato dopo aver passato il girone di Champions tra le prime. L'Inter ha tutte le carte per giocarsi la volata con il Napoli tra Marzo e Aprile".