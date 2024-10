Rose: "Lezione difficile da mandare giù. Tanti errori" - JuveNews.eu

Marco Rose, allenatore del Lipsia, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di questa sera.

Marco Rose, allenatore del Lipsia, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Sky dopo la partita con i bianconeri: “E’ una lezione difficile da mandare giù. Abbiamo fatto una bella partita, è successo quello che ci aspettavamo. Abbiamo avuto delle buone transizioni, siamo riusciti a difendere. Nel secondo tempo quando siamo rientrati siamo diventati un po’ passivi. Se commetti errori li paghi tutti. Eravamo pronti per vincerla ma non ci siamo riusciti”.

Il tabellino del match

“TABELLINO | LIPSIA-JUVENTUS 2-3 30′, 63′ rig. Sesko (L) 49′, 68′ Vlahovic; 83′ Conceicao Lipsia: Gulacsi; Geertruida (87′ Vermeeren), Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner (45′ Henrichs), Haidara, Seiwald (87′ Poulsen), Simons; Openda (91′ André Silva), Sesko. A disposizione: Vandervoordt, Bitshiabu, Elmas, Klostermann,, Gebel. Allenatore: Rose Juventus: Di Gregorio; Savona (60′ Douglas Luiz), Kalulu, Bremer (6′ Gatti), Cambiaso; Fagioli; Nico Gonzalez (12′ Conceicao), McKennie, Koopmeiners, Yildiz (59′ Perin); Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Locatelli, Danilo, Thuram, Cabal, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta Arbitro: Letezier (Francia) Ammoniti: Raum (L), Conceicao (J) Espulsioni: 57′ Di Gregorio Note: recupero 7′ e 9′. Che notte. Che Juve. Che gruppo, Che gol.

Che vittoria. Potrebbe chiudersi qui il match report di Lipsia-Juve, un match in cui, nella ripresa, accade letteralmente di tutto, e che la Juve rimasta in 10 e in svantaggio 2 volte è capace di portarsi a casa con una prestazione di carattere pazzesca, con 3 gol meravigliosi (2 di Vlahovic e uno di Conceicao) e una dimostrazione di compattezza che fa sorridere di gioia”.