I Top e Flop di Inter-Juve: Ronaldo devastante. Male de Ligt

TORINO – Si é appena conclusa la prima delle due sfide di Coppa Italia tra Inter e Juventus con il risultato di 1-2 per i bianconeri. Ovviamente per decretare il vincitore finale bisognerà attendere il match di ritorno, in programma tra una settimana allo Stadium, ma con il risultato di questa sera i bianconeri si sono aggiudicati grandi possibilità di passare il turno ed approdare cosi alla finale. Gara subito in salita per la Vecchia Signora che dopo 9 minuti, si trova subito ad inseguire la rete realizzata da Lautaro, complice anche gli errori di de Ligt prima e di Buffon poi. Ma la Juve alza la testa e reagisce subito, trovando il pareggio su un calcio di rigore concesso dal VAR, realizzato da Cristiano Ronaldo. Passano pochi minuti e il portoghese approfitta di un ingenuità della difesa nerazzurra, depositando in rete il pallone del 1-2, rivelandosi poi decisivo ai fini del risultato finale. Ma andiamo a vedere quelli che sono stato a nostro avviso, il migliore e il peggiore in campo dei bianconeri.

TOP – RONALDO – Il portoghese si è preso di diritto la scena e ha spento le tante critiche ricevute dagli scettici in queste ultime settimane. In molti infatti avevano azzardato sullo scarso rendimento del fenomeno di Funchal che, ha risposto e sta continuando a rispondere sul campo siglando solo gol pesanti. Da quello siglato in finale di Supercoppa contro il Napoli che, ha gia consegnato a Pirlo il primo trofeo stagionale, per arrivare alla doppietta di stasera che potrebbe spianare la strada per quello che potrebbe essere il secondo trofeo del nuovo mister, o magari il terzo.

FLOP – DE LIGT – Deve ancora ritrovare la sua condizione migliore da quando è stato riscontrato positivo al Covid. Grave errore nel gol del momentaneo vantaggio dell’Inter, arrivando in netto ritardo sulla chiusura che avrebbe dovuto anticipare Lautaro. Commette delle ingenuità anche in fase di impostazione, quando per ben due volte rischia di consegnare un gol agli avversari, uno dei quali salvato sulla linea da Demiral. Fuori forma.