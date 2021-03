Gosens: “La Juve mi vuole? Un onore essere accostato ad un club simile”

Il calciatore dell'Atalanta ha parlato del suo futuro

redazionejuvenews

La Juventus è ripartita in campionato dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League subita per mano del Porto. I bianconeri, dopo aver perso 2-1 al Do Dragao, hanno vinto all'Allianz Stadium la partita di ritorno, ma in virtù della regola dei gol in trasferta sono stati eliminati. Una delusione cocente, dalla quale i bianconeri si sono rialzati grazie alla vittoria ottenuta a Cagliari contro i sardi per 3-1, nell'ultima partita di campionato. Una tripletta di Cristiano Ronaldo ha infatti regolato la squadra di Semplici e fatto ripartire i bianconeri in campionato, con l'Inter prima distante sempre 10 punti ma con una partita in più.

I bianconeri dovranno inanellare una lunga serie di vittorie consecutive per impensierire la squadra di Antonio Conte, che sembra lanciata per porre fine all'egemonia bianconera che dura da 9 anni. La Juventus ce la metterà tutta fino alla fine, con il dirigente Fabio Paratici che intanto sta sondando il mercato in vista di questa estate. Uno degli obiettivi bianconeri, cercato anche la scorsa estate, è il giocatore dell'Atalanta Robin Gosens.

Il terzino sinistro classe 1994 della nazionale tedesca, ha parlato intervistato dai microfoni di Kicker, del suo futuro e delle voci che lo accostano ai bianconeri e al Manchester City per il prossimo anno: "Juve e City mi vogliono? Di certo è un grande onore per me essere accostato a questi club, quando l’elité d’Europa ti segue nei propri radar e magari sei in cima alla loro lista, è qualcosa di gigantesco e dimostra che sei sulla strada giusta. Qualcosa di pazzesco, se penso al percorso che ho fatto. ​Sogno di giocare con Guardiola? Non ricordo i miei sogni, dormo bene. Pep è un allenatore che mi ispira, può far decollare e volare il livello di un giocatore in termini calcistici. L'Atalanta può esercitare una clausola per prolungare il contratto in scadenza nel 2022 per un’altra stagione."