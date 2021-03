Ronaldo, un altro record: primo giocatore a segnare almeno 20 gol nelle ultime 12 stagioni

Un altro record per il calciatore portoghese, che ha raggiunto anche le 600 presenze in campionato

La Juventus ha vinto ieri sera l'anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A contro lo Spezia, imponendosi per 3-0 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. La squadra di Torino, stanca e compassata per stessa ammissione del tecnico Andrea Pirlo, ha subito il gioco dello Spezia per il primo tempo, con i cambi decisi dal tecnico bresciano che hanno cambiato l'inerzia della partita. Con l'ingresso di Federico Bernardeschi ed Alvaro Morata infatti, la Juventus è riuscita a passare subito in vantaggio proprio sull'asse dei due nuovi entrati. Federico Chiesa ha poi raddoppiato concludendo un'azione avviata sempre da Federico Bernardeschi. Il terzo gol è arrivato da Cristiano Ronaldo, con il portoghese che in campo aperto ha fissato il risultato sul 3-0 raggiungendo l'ennesimo record,