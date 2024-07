Ronaldo posta con Cristiano Jr: “Non lasciare mai che ciò che non puoi fare..”

Scatto social del giocatore portoghese

[fncvideo id=670034 autoplay=true]

La Juventus si sta allenando alla Continassa per arrivare al meglio alla prima giornata di campionato, che vedrà Madama impegnata contro l’Udinese alla Dacia Arena domenica 22 agosto alle 18. Massimiliano Allegri sta lavorando con la squadra al completo da due sole settimane, con i sudamericani e i quattro italiani Campioni del Mondo rientrati solamente ai primi di agosto: la prima parte della preparazione è stata quindi fatta a ranghi ridotti, con molti primavera aggregati alla prima squadra che hanno ben impressionato lo staff tecnico della Juventus. Allegri aspetta anche i rinforzi dal mercato, soprattutto a centrocampo: dopo l’arrivo di Kaio Jorge in attacco, il tecnico toscano aspetta il centrocampista promesso da Cherubini, che dovrebbe essere Manuel Locatelli: oggi ci sarà l’ultimo incontro con il Sassuolo per definirne il trasferimento, che i bianconeri sperano vada a buon fine.

Chi è rientrato alla Continassa carico e comunque allenato è stato Cristiano Ronaldo, che ha iniziato la sua quarta stagione con la maglia della Juventus: la sfida del portoghese sarà quella di sapersi gestire insieme al resto della squadra, così come ha fatto capire Massimiliano Allegri in conferenza stampa, che ha parlato del numero 7 come di un giocatore imprescindibile ma da gestire al meglio, anche per consentirgli di arrivare con i giri giusti alla parte cruciale della stagione, che inizierà a marzo con la fase finale della Champions League.

Ronaldo continua ad allenarsi sotto gli occhi del tecnico, che in ogni seduta parla molto con il portoghese, che sembra aver trovato il giusto feeling con l’allenatore toscano. Cristiano si allena anche fuori dal campo, e nel suo tempo libero trova comunque il modo di prendersi cura del suo corpo e di se stesso: a dimostrarlo la foto postata dalla sauna in compagnia del figlio Cristiano Jr, con scritto “Nunca deixe aquilo que não pode fazer,atrapalhar aquilo que você pode fazer”, che vuol dire “Non lasciare mai che ciò che non puoi fare interferisca con ciò che puoi fare”.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CSe2s5GjNvg/”]