Ronaldo, lunedì di lavoro in compagnia di Georgina

Il post di Cr7

redazionejuvenews

Grazie alle reti messe a segno da Kulusevski, Morata e McKennie la Juventus nella giornata di ieri ha regolato il Genoa per 3-1, centrando così il suo secondo successo consecutivo in campionato e rimanendo in piena zona per la qualificiazione alla prossima edizione della Champions League. Pomeriggio negativo quello vissuto da Cristiano Ronaldo che, stranamente, non è riuscito a trovare le via del gol nonostante le diverse occasioni che gli sono capitate (la più clamorosa il tap-in concluso sul palo in occasione del 2-0 di Morata).

Cr7 è poi finito nel mirino delle critiche dopo il fischio finale del direttore di gara Abisso, quando si sono scatenate le polemiche per un presunto gesto di stizza: maglia tolta e scaraventata a terra con rabbia. Solo qualche ora dopo è venuta a galla la verità: Cristiano ha si lanciato la propria maglia, ma solamente per recapitarla ad un fortunato raccattapalle presente dietro la porta che ne aveva richiesto a gran voce il "regalo". Dal canto suo, il fenomeno lusitano non ha commentato questo episodio, tornando a postare traquillamente quest'oggi sui social.

Dalla foto si può vedere il numero 7 juventino in compagnia della bella Gerogina dopo la solita sessione di lavoro quotidiana. Sudore e fatica per spazzare subito via le scorie una partita storta e rimettersi in carreggiata per aiutare la sua Juventus a raggiungere un posto in zona Champions e a portare a casa la finale di Coppa Italia in programma alla fine del mese di maggio contro l'Atalanta: