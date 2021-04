Juve, seconda vittoria consecutiva: un passo verso la Champions

Tre punti importanti per i bianconeri

"La squadra di Andrea Pirlo dovevano vincere per confermare il risultato di mercoledì pomeriggio, in cui hanno sconfitto in casa il Napoli di Gattuso. E così è stato. La Juventus cala il tris contro il Genoa, in una gara in bilico per solo 20’. I bianconeri mantengono il terzo posto, fondamentale per la corsa in Champions League, mantenendo un punto di distanza con il Milan di Pioli, secondo in classifica. La formazione di Pirlo passa subito in vantaggio con un ritrovato Kulusevski, che batte Perin con un tiro a giro. Il raddoppio arriva poco dopo con Morata, dopo un palo colpito da Ronaldo. Il portoghese non è mai stato in partita.