Ronaldo lancia la maglia e arriva la multa… per il raccattapalle

Il ragazzo ha vilito le norme interne della squadra bianconera

La Juventus ha vinto domenica la partita contro il Genoa per 3-1, dando seguito alla vittoria contro il Napoli e rimanendo saldamente al terzo posto in classifica, a meno uno dal Milan. La partita contro il Grifone è stata un'ulteriore conferma dell'evoluzione della squadra di Andrea Pirlo, che, soprattutto nel primo tempo, ha disputato una grande partita. La vittoria bianconera è passata in secondo piano al termine della gara, quando si è sollevato un polverone per il presunto lancio della maglia di Cristiano Ronaldo, che secondo le prime ricostruzioni l'aveva gettata a terra per il nervosismo.

Niente di più falso, con il calciatore bianconero che ha risposto alla richiesta di un raccattapalle che gli aveva chiesto la maglia . Caso finito? Non proprio, perché stando a quanto riporta Repubblica, il gesto non porterà a nessuna sanzione per il giocatore, ma un provvedimento potrebbe riceverlo il ragazzo dell'Under 13 che ha chiesto la maglia: per le regole interne bianconere infatti, è fatto divieto ai raccattapalle chiedere le maglie ai giocatori e interagire con loro. Solo una ramanzina o in arrivo anche una multa?

La squadra intanto ha iniziato la settimana che la porterà a giocare contro l'Atalanta domenica, in quello che sarà un vero e proprio scontro per il terzo posto: i bergamaschi sono infatti a meno uno dalla Juventus, e la partita di domenica potrebbe segnare un bivio importante per il proseguo del campionato. Andrea Pirlo potrà contare per domenica anche su Leonardo Bonucci, negativo al COVID come comunicato ieri dalla società: "Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center". Un uomo in più per gestire le forze e per arrivare alla partita nel miglior modo possibile.